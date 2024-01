Misericordia, un regalo speciale da Federico Chiesa

Firenze, 19 gennaio 2024 – Quindici quintali di panellini benedetti, simbolo di fede, di amore verso il prossimo e di vicinanza alla città, saranno consegnati domani dalla Misericordia di Firenze a chi li vorrà in occasione del patrono San Sebastiano. E grazie alla generosità di Federico Chiesa e famiglia, sì proprio lui, l’attaccante ex viola ora alla Juventus, donerà ai fiorentini un dispositivo Lucas 3, innovativo presidio sanitario che garantisce la massima efficacia nella rianimazione cardiopolmonare di livello avanzato. Il presidio verrà utilizzato sulle ambulanze in emergenza, dotate presto di un altro dispositivo analogo grazie a un ulteriore contributo della Fondazione CR Firenze.

"Nonostante le difficoltà dei tempi che stiamo vivendo, i fratelli e le sorelle della Misericordia si dedicano, sempre con maggiore impegno, a prestare la loro opera di carità in favore dei malati e dei più bisognosi – dice il provveditore Bernardo Basetti Sani Vettori - Un impegno mai venuto meno nei secoli da parte dell’Arciconfraternita, sempre animata dalla sua natura originaria, che unisce all’ideale religioso della vita l’assistenza praticata in soccorso del prossimo, senza distinzione alcuna ed in qualsiasi situazione di bisogno. Rivolgo il mio pensiero anche al personale dipendente ed a tutti coloro che offrono il loro contributo per mantenere e fare crescere la nostra Misericordia".