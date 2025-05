Misericordia: "Punto di riferimento, malgrado le difficoltà"

Come da tradizione, la prima domenica di maggio si è tenuta l’adunanza per l’approvazione del bilancio consuntivo della Misericordia di Firenze ODV. Nell’occasione è stato anche presentato il bilancio sociale dell’ente. L’anno 2024 resterà nella storia dell’Arciconfraternita per l’entrata in vigore - il 3 aprile - delle modifiche particolarmente complesse alle Costituzioni rese necessarie per l’adeguamento alle norme del codice del terzo settore.

Da quanto emerso dalle attività svolte nel 2024, un dato è particolarmente significativo: in media ogni giorno ci sono stati almeno 73 “Fratelli o Sorelle” che hanno indossato la divisa dell’Arciconfraternita e si sono resi disponibili gratuitamente a svolgere servizi di Carità. Nell’anno 2024 sono stati portati a termine complessivamente 33.233 servizi di trasporto, di cui 13.294 quelli di emergenza sanitaria.

"I dati dimostrano che la Misericordia di Firenze, nonostante le difficoltà che siamo stati chiamati ad affrontare, è sempre, e continua ancora ad essere parte viva e integrante della città e un suo fondamentale punto di riferimento. Dobbiamo mantenere accesa la speranza, soprattutto adesso che nuove tensioni internazionali stanno minacciando il nostro futuro": ha commentato il Provveditore Bernardo Basetti Sani Vettori.