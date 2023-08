Misericordia in festa, dal 2 al 10 settembre gusto, musica e spettacolo

Festa della Misericordia, dal 2 al 10 settembre sarà una settimana dove il cibo incontra la solidarietà e dove il divertimento è per grandi e piccini. La festa, promossa dal circolo Mcl Il Palagio, con la Misericordia di Campi si svolgerà nel giardino di Villa Il Palagio (ingresso dal parcheggio di via del Paradiso) e sono già aperte le prenotazioni per i tavoli per la cena.

Si può prenotare al 335.1083272 (anche WhasApp) o sul sito www.misecampi.it cliccando sulla locandina. Oltre alla gastronomia, ogni sera un intrattenimento diverso. Ecco il programma completo: sabato 2 settembre si mangerà in compagnia della musica mixata da un deejay.

Domenica 3 si svolgerà "Svuota la cantina", il mercatino dell’usato allestito nel pratone di via Barberinese, dalle 8 alle 19. Lunedì 4 dalle 21 serata dedicata a "Il cervellone Quiz game" per mettere alla prova conoscenze e velocità. Martedì 5 alle 21 le premiazioni dei donatori di sangue Fratres e mercoledì 6 un torneo di burraco ( iscrizioni sul sito della Misericordia).

La festa prosegue giovedì 7 con il "Palio della Rificolona" dove verrà premiata la più bella. Venerdì 8 (ore 21) uno spettacolo di magia e animazione per bambini. Sabato 9 musica live con Giulia e domenica 10 "Giocodì". La cucina ogni sera preparerà antipasti, primi piatti, grigliate di carne, hot dog, hamburger. Non mancheranno dolci, gelati e bevande. Il ricavato della festa andrà a sostenere le attività della Misericordia.