Misericordia e Caritas. Maxi dono per l’alluvione

Cinquantamila euro sotto l’albero per gli alluvionati di Campi Bisenzio. E’ questa infatti la cifra che la Fondazione Fiorenzo Fratini ha donato e che, equamente divisa, è andata alla Misericordia di Campi e alla Caritas Vicariale per aiutare alcune situazioni di fragilità presenti sul territorio, ancora più in difficoltà dopo l’alluvione. La cerimonia di consegna dell’assegno "simbolico" si è svolta a Villa Rucellai alla presenza del sindaco Andrea Tagliaferri, della presidente della Fondazione, Giovanna Cammi Fratini, e di Cristiano Biancalani e don Marco Fagotti, rispettivamente Provveditore della Misericordia e parroco di Santo Stefano. "A nome del Comune di Campi Bisenzio e dei suoi cittadini - ha detto il sindaco Tagliaferri - desidero ringraziare la Fondazione Fiorenzo Fratini per il loro straordinario gesto di aiuto e supporto. La loro sollecita risposta e il loro impegno nel fornire un contributo così significativo sono un esempio tangibile di solidarietà e altruismo"". "Ci sono famiglie e piccole realtà produttive messe in ginocchio dalla furia dell’acqua e del fango e che in poco tempo hanno portato via anni di sacrifici e di duro lavoro. La Fondazione – ha affermato Giovanna Cammi Fratini, presente insieme al marito, Corrado Fratini, e al cognato, Marcello Fratini – vuole essere accanto a loro portando un aiuto concreto e consentire in questo modo di dare voce a chi non ne ha". "Tanti hanno perso tutto quello che avevano della loro vita - ha detto don Marco Fagotti –, abbiamo già individuato alcune situazioni di particolare fragilità che la Caritas aiuterà". "Ringrazio la Fondazione Fiorenzo Fratini per la fiducia riposta nei confronti della Misericordia – ha dichiarato Cristiano Biancalani - ma anche per la sensibilità dimostrata con questo gesto nei confronti di tutta la comunità campigiana dove ci sono tante realtà che hanno bisogno di un aiuto concreto".