Misericordia. Domenica le elezioni del nuovo consiglio

La prossima domenica dalle 9 alle 16 i soci della Misericordia di Calenzano saranno chiamati al voto, per scegliere i componenti del nuovo consiglio 2023-2027. "Le elezioni e il rinnovo delle cariche – dice il presidente Paolo Pineti - sono sintomo del buon andamento. Il consiglio in scadenza ha dovuto affrontare il lungo periodo della pandemia che ha apportato anche alla nostra Misericordia disagi e scomparsa di volontari. Ci siamo stretti e siamo ripartiti. Un grosso impegno è stata la gestione del Centro Vaccinale di Calenzano. Da parte mia ringrazio tutti i consiglieri, dipendenti e volontari per la collaborazione e l’apporto prestato con l’impegno giornaliero che ognuno mette a disposizione della nostra Comunità con lo spirito di carità cristiana che da otto secoli il movimento delle Misericordie porta avanti".