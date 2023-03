"Misericordia, danno di immagine"

di Leonardo Bartoletti

"Ci stanno creando un danno d’immagine senza senso. La questione di un governatore sfiduciato si sarebbe dovuta risolvere velocemente, con nuove elezioni. Invece la Federazione delle Misericordie toscane sta tergiversando da troppo tempo, forse perché le persone che potrebbero candidarsi alle elezioni della Confraternita non sono di loro gradimento. Le liste elettorali, ora, ci sarebbero. Ma evidentemente alla Federazione non vanno bene". Va giù duro l’ex governatore della Misericordia di Pontassieve, Marcello Papi, commentando il commissariamento "infinito" di un’associazione che lui stesso definisce "sana ed operativa".

"Sono nella Misericordia dal 1971, ho fatto per dieci anni il segretario e per altrettanti il governatore. Credo di avere l’esperienza per dire che questa situazione non si riesce a risolvere non certo per colpa della Misericordia di Pontassieve. Peraltro non vedo nemmeno le considerazioni per arrivare al commissariamento, visto che i servizi si fanno ed economicamente si tratta di una realtà sana, che al momento attuale ha liquidità per circa un milione".

Secondo Papi l’errore iniziale è stato commesso dai Probiviri che – sostiene hanno pensato di andare in Federazione a chiedere supporto quando non ce n’era bisogno. Bastava convocare nuove elezioni e tutto si sarebbe risolto, evitando di andare in Tribunale a chiedere il commissariamento. Che non è stato chiesto alla Federazione a causa di un contenzioso tra Misericordia ed alcuni organi della Federazione. In questo i Probiviri hanno fatto un errore macroscopico".

La storia poi è andata avanti con il primo commissario, Andrea Ceccherini "il quale aggiunge Papi – doveva gestire l’ordinario. Invece ha bloccato conti, senza parlare di elezioni. Poi è arrivato il secondo commissario, Gianni Salvadori, sollevato dalla stessa Federazione. Infine l’attuale, Simone Dal Pino, dal quale non è arrivata la nomina della Commissione elettorale".

Sulla stessa lunghezza d’onda si pone Franco Tanturli, altro ex governatore: "Il commissario – dice Tanturli – aveva preso l’impegno, anche con i sindaci, che entro il 15 luglio si sarebbe andati a votare. Questo significa che entro il 15 marzo si sarebbe dovuta convocare la Commissione elettorale. Loro (la Federazione, ndr) vogliono che si vada per vie legali, ma noi non vogliamo perchè altrimenti di elezioni se ne parlerà tra qualche anno".