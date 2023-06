Misericordia Arriva la festa

La sezione di Compiobbi della Misercordia di Pontassieve festeggia i cinquanta anni di attività, un traguardo che l’associazione celebrerà domenica, anche con l’inaugurazione di un autoveicolo da destinarsi ai servizi svolti nell’ambito del sociale. "Per la verità la ricorrenza cadeva l’anno scorso – spiega la responsabile di sezione Vanna Dal Bò – ma abbiamo rinviato fino a oggi oltre che per problemi organizzativi legati alle conseguenze sanitarie del Covid perché avevamo anche deciso di unire i due eventi".

Era il 1972 quando un gruppo di amici decise di impegnarsi concretamente per la collettività, dando così vita alla Misericordia di Compiobbi. La sede originaria fu aperta al civico 21 di in via Aretina, accanto alla banca. Capostazione era Piero Camiciottoli. Si trattava di due stanze, lo spazio a disposizione era poco. Mancava pure un garage per l’ambulanza (una Opel 1,9). Di contro l’entusiasmo da parte volontari era tanto. A settembre del 1997, la Misericordia si spostò nella sede attuale di piazza Etrusca. Al taglio del nastro erano presenti, fra gli altri, don Mario Lissoni, il presidente Eros Somigli e il sindaco Alessandro Pesci.

"Voglio ringraziare tutti i volontari che negli anni hanno dedicato parte del loro tempo a questa associazione. E in particolare – conclude la responsabile – Giovanni Moradei, consigliere fondatore e memoria storica dell’associazione". I festeggiamenti della Misericordia si terranno in piazza Etrusca a partire dalle ore 9, alle 10.30 la messa e a seguire l’inaugurazione e benedizione del nuovo automezzo, e dalle 11.30 aperitivo e distribuzione del panellino in sede.

