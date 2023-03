Misericordia, a giorni la commissione elettorale

Si intravedono schiarite all’orizzonte - fino ad oggi denso di nubi - della Misericordia di Pontassieve, commissariata da oltre un anno. E’ infatti attesa per la prossima settimana la nomina da parte dell’attuale commissario, Simone Dal Pino, della Commissione elettorale. Un passaggio fondamentale che dovrebbe poi essere propedeutico a indire nuove elezioni all’interno della storica associazione. Un quadro che, complessivamente, prevede comunque - ancora - l’uso del condizionale. Questo a causa delle numerose questioni che si sono manifestate nel tempo, oltre che di tutto quanto è stato detto e scritto anche da La Nazione su questa vicenda, che vede interessata la Confraternita pontassievese, realtà tra le più importanti del territorio, alla quale tutti sono storicamente legati. La storia del commissariamento parte dall’arrivo di Andrea Ceccherini (già provveditore della Misericordia di Firenze), nominato in prima battuta dalla Confederazione Misericordie, che però successivamente lasciò l’incarico a causa di un’altra nomina, che rendeva incompatibile il suo ruolo a Pontassieve. Dopo Ceccherini arrivò Gianni Salvadori (ex assessore regionale), anche lui sostituito dopo qualche mese. Infine l’attuale commissario, Simone Dal Pino, che sta cercando di trovare il bandolo della matassa in una vicenda non certo semplice. Il punto di svolta, ora, potrebbe essere proprio quello della nomina della Commissione elettorale, attesa la settimana prossima. Intanto tra i volontari il malcontento è alto. Qualcuno parla apertamente di una sorta di perdita di tempo nella quale la Confederazione cerchi di trovare un nuovo assetto più stabile e naturalmente in linea con la stessa Confederazione. Dopo la Commissione ci saranno le elezioni. Che alcuni riterrebbero improponibili d’estate e quindi si potrebbe arrivare ad autunno. Senza contare possibili eventuali ricorsi.

Leonardo Bartoletti