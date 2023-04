Minori, boom di reati Una denuncia al giorno Aumentano le rapine e le estorsioni sessuali

La Polizia celebra e festeggia il 171° anniversario nella magnificenza di Palazzo Vecchio. L’invito implicito a tutti è di guardare con rinnovata fiducia nelle Istituzioni che tutelano libertà dei singoli e l’ordine collettivo: sub lege libertas. Non è scontato, però. Dopo una diminuzione generale dei reati del -21% negli ultimi quattro anni, lo scorso anno, rispetto al precedente, c’è stato un lieve aumento, + 4,7%. La risposta: controlli raddoppiati e numeri dei reati in calo dall’inizio del 2023. -7,6% nel primo trimestre rispetto al medesimo periodo del 2022. Ma qui come altrove si è aperto, e allargato, un vulnus: la criminalità minorile. E’ inquietante la cifra di minori denunciati nel 2022 per furti, ricettazione, rapine in strada (specie a danno di coetanei), lesioni dolose e spaccio; 259. Con 20 arresti. E in questi mesi 2023 già oltre una sessantina gli under 18 indagati. Ne risente il dato delle rapine soprattutto quello delle rapine in strada schizzate a un clamoroso +65%. Più 24% nell’ultino trimestre, oltre una decina le persone denunciate. Attenzione però: i minorenni sono vittime pure quando sono responsabili: pensiamo all’abuso di alcol venduto loro da gente incosciente, senza criterio. Nel 2022 registrato un tremndo +29% di accessi ai Pronto Soccorso di giovanissimi intossicati. Da qui l’importanza di una stretta sulla movida. O meglio: su certa movida sconsiderata; 35 le verifiche a bar, pub, discoteche, ristoranti, circoli e market fiorentini, 8 dal gennaio ‘23 con 5 provvedimenti di sospensione della licenza a locali, per motivi di ordine e sicurezza pubblica e per alcool a minori. IO pensiamo alle vittime di sex extorsion, e di altri reati informatici: +73%. Da gennaio 17 i casi di estorsione sessuale sotto indagine. In aumento i casi di detenzione di materiale pedopornografico, specie quelli in cui gli autori materiali sono minori.

All’incremento dei controlli su strada sono seguite le espulsioni dal’Italia di stranieri responsabili di gravi reati. Presenza sul territorio marcata inoltre dal ripristino dei cosiddetti ‘posti di polizia’ negli ospedali di Firenze e Empoli. Polizia è anche servizi ai cittadini in senso più pratico, ordinario, quotidiano: un obiettivo del Questore. Come il rilascio dei passaporti o dei permessi di soggiorno.

Per fronteggiare i reati, e prevenirli, in prima linea la Mobile. Parola del questore: "Ha fatto veri tour de force". Servizi in borghese, appostamenti, specie di notte, quando il buio ’ovatta’ l’azione dei criminali. Sottolineata la caccia ai cacciatori di telefonini: i furti di cellulari a donne, anziani, giovanissimi; gli arresti per le truffe agli anziani; quelli (25) per i furti nelle case, tentati o riusciti. Le altre ’perle’: l’arresto del rapinatore seriale di escort russe, di un peruviano che ha accoltellato a morte un connazionale in via dell’Olmatello; i 5 minori in comunità dopo una rapina allo Statuto; il fermo per l’omicidio di via delle Gore. Il sequestro di 55 chili di hashish. Incremento dei Daspo (da 56 a 80, +43%) emessi sulla scorta del lavoro di Digos e polizia amministrativa. Più specifici divieti, anche qui, ad alcuni minorenni.

g.sp.