Minori aggrediti Preso un ventenne "Meglio il cellulare o una coltellata?"

Tre anni vissuti pericolosamente, da quando ne aveva appena diciassette e fu indagato dalla polizia quale possibile esecutore materiale del rovinoso, e pericoloso, rogo di una discreta teoria di motorini parcheggiati in piazza Davanzati, a oggi che di anni ne ha venti: arrestato (ai domiciliari) per rapina aggravata in concorso con due al momento ancora sconosciuti. Provvedimento di custodia cautelare firmato dal giudice Antonella Zatini su richiesta del sostituto procuratore Francesco Sottosanti.

L’arrestato è Omar Catani. Quando gli agenti della Mobile sono andati a ’trovarlo’ a casa, e l’hanno perquisita, hanno trovato circa settanta grammi di fumo. Lui ha resistito agli sbirri e è stato denunciato sia per la detenzione dello stupefacente, che per resistenza. Ha trovato il modo – pare – di esibire il verbale della perquisizione mettendolo sul profilo Instagram. Forse lo considera alla stregua di una medaglia. Catani e ’soci’ di notte subito prima di Natale avrebbero affrontato e rapinato due minorenni tra piazza del Duomo e via dei’ Servi. C’era stata una festa di studenti, una festa nelle festività imminenti. Approfittarono del clima per sorprendere i due ragazzini sulla via del ritorno a casa...Uno dei malviventi era su monopattino. Si avvicinarono con la scusa più ricorrente: la richiesta di una sigaretta. Immediata l’aggressione e uno dei tre a spintonare uno dei minorenni contro un muro. Un altro nel frattempo si occupava del secondo ragazzino.

"Dateci i cellulari. E levate i blocchi di accesso". Catani e gli altri fecero vedere che uno di loro teneva un coltello sotto la maglietta.

Per rendere ancor più chiaro il concetto sibilarono minacciosi: "Meglio una coltellata o voi che ci date il telefono?" Con i cellulare sparirono i 15 euro che uno dei 17enni presi alla sprovvista teneva nella cover del telefonino. Altro ’bottino’ lo smartphone e i 5 euro.

Non solo. Catani in particolare avrebbe indirizzato uno dei due minorenni verso via dei Servi, qui il giovanissimo sarebbe stato obbligato a togliersi il giubbotto firmato Armani e la cintura Louis Vuitton. L’azione sempre sorvegliata dal terzo bandito che – secondo le ricostruzioni – avrebbe avuto la funzione di palo, contribuendo in questa parte al ’lavoro’ dei complici.

Una delle vittime riuscì a sottrarsi agli aggressori e a raggiungere casa, così mettendosi in salvo. L’altro 17enne dovette riparare in un locale della zona.

Le indagini partitono subito. In questi due mesi i ’Falchi’ della Mobile hanno passato al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza del centro individuando il giovane Catani, peraltro già noto. Gli accertamenti si sono concentrati su di lui, a tre anni dalla prima rilevante vicenda che lo vide pesantemente coinvolto. Tre anni che sembrano essere trascorsi invano: per la vicenda del rogo di motorini vicino allo Yab Yum l’allora diciassette venne trasferito in comunità. Non confermate invece le voci secondo le quali le forze dell’ordine si sarebbero nuovamente ’imbattute’ nel ragazzo in occasione di accertamenti di vario genere in zona Campo di Marte.

