Minorenni ’fumano’ e si sentono male Due svenimenti davanti alla discoteca

Sono sbandati e caduti in terra come pere cotte. ‘Cotti’ dall’hashish preso prima di entrare in discoteca senza inibizioni e tabù. Un 17enne della provincia di Pistoia e un romeno di 14 anni sono stati portati all’ospedale. E’ successo domenica pomeriggio dopo le 15; i due con decine di altri coetanei erano in attesa di accedere al Tenax di via Pistoiese per il pomeriggio ‘a tema’, riservato ai minorenni. Il 17enne è riuscito ad avvisare il personale della sicurezza: "Ho fumato uno spinello...", ha detto. Pur in evidente stato confusionale e accusando i sintomi tipici di chi ha fumato troppo, o senza esservi abituato, è rimasto cosciente. E’ arrivata la polizia, chiamata dal 118. E mentre agenti e sanitari si occupavano di questo primo caso, c’è stato lo svenimento del ragazzino più giovane, che si è accasciato sul marciapiede. E’ arrivato il padre di questo adolescente. Qualche timore in più in questo caso per la perdita di conoscenza, rientrato. Poi un’ambulanza ha portato anche questo ragazzino a Careggi.

In ospedale gli esami effettuati su entrambi hanno attestato l'assunzione di cannabinoidi.

La Cannabis modifica lo stato psicofisico. Il 10% di chi la usa sviluppa una sindrome da dipendenza; e la incapacità di smettere nonostante la consapevolezza dei suoi effetti negativi. Questa proporzione sale al 17% se si tratta di adolescenti e al 25-50% se il consumo è quotidiano. Ha effetti su umore, coscienza, comportamento; su pensiero, memoria, concentrazione, percezione del dolore e del tempo, appetito, euforia, sviluppo cerebrale, rilassamento. Tra gli effetti indesiderati, psicologici e neurologici, riduzione della memoria; diminuzione della capacità di pensiero e di soluzione dei problemi; riduzione dei riflessi; alterazione della coordinazione dei movimenti; alterazione del senso del tempo; alterazione della percezione dei colori o dei suoni; alterazioni dell’umore; allucinazioni e psicosi (per dosi elevate). La durata per lungo tempo degli effetti sullo stato psico-fisico di un individuo (fino ad una vera e propria riduzione del quoziente di intelligenza) è particolarmente pronunciata se la sostanza viene assunta mentre il cervello è in via di sviluppo. Come avviene durante l’adolescenza.

