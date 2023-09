Minorenne fuggita da casa Ritrovata a San Miniato "Sta bene, che sollievo"

È stata ritrovata sabato alla stazione di San Miniato, in provincia di Pisa, Imen Bassou, la 14enne che si era allontanata da casa (vive all’Isolotto) lo scorso 16 agosto. La ragazza non rispondeva più ai messaggi della madre – che già il 18 agosto aveva sporto denuncia ai carabinieri – e sporadiche erano anche le risposte che mandava alle amiche storiche.

Proprio un messaggio a una amica – nel quale chiedeva dei vestiti puliti – ha reso possibile l’individuazione dell’adolescente: quello stesso messaggio è stato infatti mostrato alla mamma e poi ai carabinieri di Firenze, che hanno fatto scattare il piano.

Così, all’appuntamento che Imen aveva dato all’amica alla stazione di San Miniato, si sono presentati i carabinieri del luogo in borghese, coordinati dal comando di Firenze, e la madre.

La giovane non ha opposto resistenza, ed è sembrata in salute anche se un po’ spaventata.

"Un grazie anche a La Nazione – chiosa la mamma –, che ha puntato i riflettori sulla vicenda. Sono contenta, mia figlia sta bene, ha pianto, ma adesso è tranquilla". Trattandosi di un allontanamento volontario, non ci dovrebbero essere sviluppi sul versante delle indagini.

Anche se i contorni della storia rimangono ancora tutti da definire. La ragazza, secondo le prime ricostruzioni fornite alla madre, il 16 agosto sarebbe andata a Pisa di propria iniziativa per poi far ritorno a Firenze il giorno stesso.

Sul treno di rientro, però, il controllore l’avrebbe fatta scendere a una stazione nella provincia di Pisa perché sprovvista di biglietto. Proprio in quella stazione di passaggio la giovane avrebbe incontrato un ragazzo che già conosceva. Inizia così una frequentazione – la base di appoggio sarebbe stata proprio la casa del ragazzo – che prosegue per quasi venti giorni. "La mia bambina adesso è qui – continua la donna – e questo mi basta". Un epilogo che forse mette il punto fine all’intera vicenda, partita già in salita in quanto le ricerche, sin dall’inizio, sono state condizionate dalle molte versione che la 14enne forniva alla madre e alle amiche sul suo allontanamento.

