Firenze, 15 settembre 2021 - “La scuola è tornata al centro della discussione". Il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi oggi pomeriggio ha inaugurato il nuovo plesso dell’istituto superiore "Elsa Morante - Ginori Conti”, dopo i lavori di ristrutturazione. "Stiamo uscendo da una situazione difficilissima e lo stiamo facendo insieme: questa è la base della nostra democrazia", ha proseguito il ministro. “Abbiamo dimostrato di essere un grande Paese. La contentezza dei ragazzi ci ripaga degli sforzi fatti”, ha aggiunto. Ad accompagnare Bianchi, tra gli altri, l'assessora all'istruzione della Regione Alessandra Nardini, il sindaco Dario Nardella, il prefetto Alessandra Guidi, la dirigente dell’istituto Laura Giannini, il direttore dell'ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia e il dirigente di ambito territoriale Roberto Curtolo.

Riguardo alle mascherine in classe, Bianchi afferma: "Andiamo avanti poco alla volta. Quando saremo tutti vaccinati e il Paese sarà in sicurezza faremo a meno delle mascherine in classe". Un’idea che piace molto al sindaco Nardella: “Speriamo che la proposta del ministro di togliere le mascherine ai ragazzi nelle classi dove sono tutti vaccinati possa prendere piede, perché molti studenti mi hanno fatto presente il problema di stare per molte ore in classe con la mascherina il che non è soltanto un disagio a livello respiratorio, ma è soprattutto un ostacolo nelle relazioni e nell'attività didattica". Quanto al primo giorno di scuola, Nardella ha aggiunto che “anche se è presto per fare un bilancio, mi pare che si sia partiti col piede giusto”.

“La situazione del trasporto pubblico nell'area metropolitana è ovviamente sotto pressione, ma dai primi dati che ho non presenta criticità particolari. È presto però per tirare le somme: lo vedremo nei prossimi giorni”. La Città metropolitana ha investito ben 53 milioni di euro per far fronte ai nuovi criteri di distanziamento e alle nuove direttive per andare a scuola in sicurezza. Sono stati poi confermati gli steward alle fermate, così come anche il progetto 'Back to school' che vede coinvolti gli studenti stessi che all'ingresso di scuola collaborano con i loro compagni per rispettare nel miglior modo possibile i nuovi protocolli.

"La Toscana ha avuto coraggio e oggi sono emozionata di essere qui e di vedere tornare le ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini fra i banchi di scuola''. Lo ha detto l'assessora all'istruzione della Regione Alessandra Nardini. “Ricordo - ha aggiunto, - lo scorso anno scolastico, a gennaio, quando abbiamo messo in campo il massimo impegno per far tornare in presenza, appena è stato possibile, anche le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Non è stata una scelta scontata”.

Il ministro Bianchi ha terminato in serata la sua visita fiorentina con la tappa al Centro Formazione Professionale Don G. Facibeni dell’Opera Madonnina del Grappa, dove ha incontrato una cinquantina di studenti e insegnanti della scuola dove si tengono corsi professionalizzanti per elettricisti, idraulici, meccanici auto, cuochi e operatori meccanici.

Erano presenti il presidente dell’Opera Madonnina del Grappa Don Vincenzo Russo, il Presidente del Cfr Don Facibeni Giovanni Biondi, Luigi Salvadori e Gabriele Gori, presidente e direttore generale di Fondazione CR Firenze che da anni sostiene il centro di formazione professionale.

E’ stata illustrata l’esperienza del centro che in questi anni ha visto crescere significativamente il numero dei propri iscritti a fronte di un tasso di occupabilità nei percorsi che sfiora il 90%. È stata inoltre presentata la nuova ‘Scuola di agricoltura’, nata grazia a Fondazione Cr Firenze, alla fattoria di Campiano nel Comune di Impruneta di proprietà della ‘Madonnina’. Ai ragazzi qualificati lo scorso giugno sono stati consegnati gli attestati di partecipazione.