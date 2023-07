Ministra-sindaco, dialogo tra sordi Mondo Convenienza alla Camera

di Barbara Berti

La vertenza Mondo Convenienza arriva in Parlamento con una delegazione di lavoratori di Campi al seguito. E intanto, stamani, presidio della Cgil sotto la prefettura di Firenze per protestare contro il sistema degli appalti. Ieri alla Camera dei deputati si è parlato della delicata situazione di Mondo Convenienza e della sua filiera di appalti grazie a una interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle. Nello specifico, su quanto sta accadendo a Campi, "il ministero è consapevole delle criticità emerse e, nel rispetto delle competenze attribuite, è disponibile a collaborare e confrontarsi con tutte le istituzioni interessate per garantire i diritti e la tutela dei lavoratori coinvolti e seguirà con la massima attenzione gli sviluppi dell’attività ispettiva in corso", dichiara la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, che fa anche una ricostruzione di quanto sta accadendo dallo scorso 30 maggio al magazzino di via Gattinella dove un gruppo di lavoratori della Rl2 (l’azienda che ha in appalto i servizi di montaggio, facchinaggio e trasporto) ha incrociato le braccia.

La risposta della ministra, però, non è piaciuta al sindaco Andrea Tagliaferri, presente in aula insieme a una delegazione di lavoratori in sciopero: la ritiene "inadeguata e priva di sostanza di fronte alle gravi accuse di sfruttamento e violazione dei diritti dei lavoratori all’interno di Rl2". Tagliaferri dichiara che la ministra "si è limitata a raccontare i fatti di cronaca che abbiamo letto sui giornali e vissuto sulla nostra pelle, ma nessun impegno" e la esorta a "prendere seri provvedimenti per garantire che i lavoratori di Rl2 vengano trattati con dignità e rispetto, assicurando il rispetto delle norme lavorative e sindacali". La delegazione dei lavoratori SiCobas ricorda a sua volta "che questa lotta parla di appalti al ribasso e lavoratori che sono entrati in sciopero pretendendo diritti minimi. Aziende gigantesche con fatturati da più di un miliardo di euro vanno in deroga a qualsiasi contratto e norma di legge. I lavoratori denunciano queste condizioni da più di 10 anni ormai". E sulla questione appalti, stamani (9,30-11.30) davanti alla Prefettura di Firenze è in programma il presidio Cgil-Filcams-Filt per lanciare un appello a istituzioni e controparti. E nell’occasione è previsto lo sciopero del personale dell’appalto call center di Mondo Convenienza.