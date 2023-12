Minacciano una guardia giurata e prendono a calci l’auto di servizio. Arriva la volante: 17enne denunciato

Era lì per chiudere il cancello dei Giardini Magellano quando ha notato all’interno un gruppetto composto da circa sei giovani, li ha invitati ad uscire, ma questi hanno iniziato ad inveire contro di lui minacciandolo e offendendolo in pratica senza un motivo particolare se non quello di volersi trattenere ancora nel parco. L’uomo, una guardia giurata, a quel punto, ha contattato la sua sala operativa che ha chiamato la polizia, che ha inviato subito una pattuglia. Nel frattempo i giovani hanno iniziato a prendere a calci l’auto di servizio della guardia giurata. È accaduto intorno alle 22 dell’altra sera. All’arrivo della volante i ragazzi protagonisti dell’aggressione si erano allontanati, ma le ricerche della polizia hanno portato a rintracciare, poco dopo, un adolescente, 17 anni, che è stato denunciato per danneggiamento.