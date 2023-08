Minaccia i passanti con l'estintore: torna l'uomo-incubo di Firenze a Rifredi

Non trova pace Rifredi, da quando, ormai da anni, un cinquantenne con problemi psichiatrici e di dipendenze mette in scacco la zona, minaccia il vicinato e tiene in ostaggio un isolato tra via Pisacane e via Galluzzi. L’ultima scenata mercoledì pomeriggio: l’uomo, in evidente stato di alterazione, ha dato in escandescenza nudo sul balcone all’ultimo piano del palazzo dove ora abita in via Galluzzi e con una lancia in mano urlava e minacciava di scagliarla sui passanti. Poi ha preso un estintore e lo ha svuotato verso la strada, lanciandolo poi di sotto, senza causare fortunatamente nessun ferito. La ragione di tanta rabbia, come testimoniato da una serie di video diventati virali, sarebbe una rapina subita poco prima in tramvia. L’uomo infatti gridava di essere stato picchiato e derubato del cellulare da un nordafricano e imputerebbe la questione a un complotto elaborato contro di lui; sul luogo la Guardia di Finanza per mantenere la sicurezza, e Alia e la Cooperativa Archimede a ripulire la sede stradale dai detriti. Ma non è nuovo a simili episodi: a settembre 2022 scorso fece scattare un allarme bomba minacciando di far saltare in aria una bombola in un garage nella parallela via Pisacane, dove viveva. Urla in piena notte, minacce, atti vandalici, droga: "Semina il panico in zona – racconta un vicino esasperat. Rovescia cestini, rompe campanelliere, colpisce telecamere, ribalta fioriere, suona i campanelli in piena notte farneticando".

Carlo Casini