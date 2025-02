Sfodera una katana e minaccia di morte la compagna: arrestato

Firenze, 13 febbraio 2025 – Ha inseguito la compagna per le scale con una katana in mano, minacciandola di morte. Accade a Firenze, dove una pattuglia del commissariato di Sesto Fiorentino è intervenuta nella zona del Neto. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno rintracciato la donna, cittadina italiana di 47 anni, a casa di un'amica insieme al figlio.

La ricostruzione dei fatti

La vittima, accompagnata presso gli uffici del commissariato, ha detto di aver raggiunto quella stessa mattina la sua abitazione, insieme all'amica, per recuperare il figlio e di aver bussato insistentemente il campanello senza ottenere risposta. Subito dopo, ha notato il figlio scendere le scale seguito dal compagno, il quale, con in mano verosimilmente una katana, l'avrebbe minacciata di morte. A quel punto, la donna è scappata insieme al figlio e all'amica, trovando riparo nell'abitazione di quest'ultima.

Intervento della polizia

I poliziotti hanno rintracciato ancora nei pressi dell'abitazione della coppia l'uomo, il quale, una volta controllato, è stato trovato in possesso di un coltello pieghevole custodito in una delle tasche del giubbino. All'interno dell'abitazione, sono state invece rivenute tre katane, posizionate su un mobile all'ingresso del pianerottolo ed occultate dietro un quadro, nonché un bastone in alluminio celato dietro la porta d'ingresso. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati e l’uomo è stato portato a Sollicciano.