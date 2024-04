Minacce, botte e 600 videochiamate alla compagna: condannato 14 anni

Firenze, 9 aprile 2024 - Botte, offese, minacce, violenze di ogni genere alla compagna. E poi oltre 600 tentativi di videochiamata e 50 telefonate al giorno. Per questo un uomo è stato condannato dal tribunale di Prato per stalking, maltrattamenti e violenza sessuale a 14 anni di reclusione e al pagamento di una provvisionale di diecimila euro alla vittima, costituita parte civile, assistita dall'avvocato Roberta Roviello.

Il collegio ha diminuito di poco quella che era stata la richiesta del pubblico ministero: 15 anni di reclusione per episodi ritenuti gravissimi e che si sono protratti dal 2016 fino al 2021. Minacce, aggressioni e due violenze sessuali: nel 2019 e nel 2021, riportano ancora. L'uomo, di origini albanesi, è per il momento libero ma ha il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ha il braccialetto elettronico. In questi anni, infatti, nonostante la misura interdittiva, ha più volte tentato di entrare in contatto con la persona offesa, contattandola per telefono o via messaggio tanto da finire in carcere per l'aggravarsi della misura cautelare. La donna negli anni ha presentato varie denunce, molte delle quali sono state ritirate.