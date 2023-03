Mimose alle donne ospiti in Rsa

Sorrisi e strette di mano hanno accolto il sindaco Francesco Casini, l’assessore al Welfare Eleonora Francois e i rappresentanti di Spi Cgil e Auser giunti in visita nelle Rsa di Bagno a Ripoli per la ricorrenza dell’8 marzo. Come ormai bella consuetudine, l’amministrazione ripolese e le associazioni hanno portato mazzolini di mimose a tutte le signore dai capelli bianchi ospiti nelle Rsa: sono stati dunque in visita a Villa Santa Teresa, Villa Jole, Villa Santa Monica, Villa Olimpia e Rsa Masaccio. In tutto sono stati consegnati 227 mazzolini del fiore tradizionalmente donato nel giorno in cui si celebra la donna. Ed è stata una grande festa.