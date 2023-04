Milletarì e Carbonare Concerto imperdibile

Un brano commissionato dall’Ort al compositore Filippo del Corno introdurrà il concerto per clarinetto di Weber, che apre i concerti di giovedì alle 21 al Verdi di Firenze e di sabato al Garibaldi di Figline. Si chiama "A coda di rondine" e il compositore, allievo di Azio Corghi e Danilo Lorenzini, lo propone movimentando sei varianti di un’antica melodia popolare, "La Girometta". A interpretarlo, con gli altri brani in cartellone, due fuoriclasse con l’Ort: il direttore Vincenzo Milletarì e il clarinettista Alessandro Carbonare, protagonista di una partitura dal forte carattere teatrale come il Concerto per clarinetto e orchestra op.73 di Carl Maria von Weber. Seguono due pagine strumentali tratte da Arianna a Nasso di Richard Strauss e la Sinfonia K.504 di Mozart, composta in omaggio a Praga, un’opera profetica di alcuni modi linguistici che saranno dell’Ottocento tedesco e del romanticismo. A dirigere questo elegante excursus Vincenzo Milletarì che, a quasi 33 anni, da sei in carriera, per l’opera e il repertorio sinfonico in cui svaria con personalità, è sempre più richiesto in Italia e nel Nord Europa. Alessandro Carbonare è il clarinettista più premiato al mondo. E un’icona della classica: primo clarinetto solista dell’Orchestre National de France per 15 anni, e da 20 alla Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha collaborato con le Filarmoniche di Berlino e New York e la Chicago Symphony.

Giovanni Ballerini