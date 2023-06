Mille volumi storici alla biblioteca Dono delle famiglie di due volti noti

di Manuela Plastina

Marcello Trentanove, pedagogista, attivista e innovatore della scuola italiana e storico direttore didattico di Bagno a Ripoli dal 1962 al 1990, si batté per una scuola laica, democratica e inclusiva, con un’attenzione particolare anche alla disabilità. Precursore del superamento del tradizionale libro di testo e dell’insegnante unico, del vecchio concetto di doposcuola, incentivò la formazione continua dei docenti e il coinvolgimento delle famiglie. Con lui è stata anche tracciata la rinnovata figura del dirigente scolastico. Se n’è andato nel 2017.

Due anni dopo Bagno a Ripoli ha salutato Giovanna Gervasio Carbonaro che ha coordinato la sperimentazione didattica, la progettazione di nuovi servizi educativi e sociali e la formazione del personale educativo e sociale del Comune di Firenze e ripolese. È stata un punto di riferimento per la nuova concezione degli asili nidi.

Sono due personaggi fondamentali per Bagno a Ripoli e molto amati e apprezzati. Adesso, a pochi anni dalla loro morte, le rispettive famiglie hanno deciso di proseguire questo legame forte col territorio, la didattica e la conoscenza: hanno entrambe donato il patrimonio di libri, saggi, riviste a loro appartenuti alla biblioteca comunale. Nascono così tra gli scaffali di Ponte a Niccheri il Fondo Marcello Trentanove e il Fondo Giovanna Carbonaro con oltre 1300 volumi per lo più di tema pedagogico, dell’infanzia e della didattica. Sono stati anche tutti inseriti nel catalogo on line Opac Sdiaf per essere ammessi al prestito interbibliotecario. Ai testi si affiancano parti manoscritte, dediche e annotazioni sui libri, anch’esse catalogate.