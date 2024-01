Mille sfumature di ’rosso’. Montanari lancia "11 Agosto". Del Re presenta il suo simbolo. E Saccardi annuncia un evento

di Antonio Passanese

E’ stato un caso? O lo hanno fatto apposta? I diretti interessati parlano di "coincidenze" ma a destra come a sinistra tutti si pongono la stessa domanda, e ieri l’amletico dubbio ha tenuto banco negli ambienti politici fuori e dentro i palazzi del potere ("Prove di alleanza in vista?", la chiude con una battuta un eminente personaggio dem). Che tra i due ci sia feeling e unità di intenti è cosa nota, ma appare assai strano che nel giorno in cui il rettore dell’Università per Stranieri di Siena (ma fiorentino doc) Tomaso Montanari battezza la sua associazione “11 Agosto“ (data della Liberazione di Firenze), Cecilia Del Re – che poche ore dopo l’annuncio del suo addio dal Pd ricevette un importante endorsement proprio dallo storico dell’arte – lanci il simbolo della sua lista.

"A chi crede che ‘sortirne insieme’ sia l’unica politica possibile”. Comincia così, citando don Milani, la lettera pubblica di Montanari ai fiorentini. E con un appuntamento, una prima assemblea: "Incontriamoci l’8 febbraio: per conoscerci, per decidere i prossimi passi, per iniziare a finanziare un’azione". Il punto, infatti, è "trovare la fantasia e la forza per voltare pagina", perché "oggi Firenze stessa appare smarrita: prigioniera di un sistema di potere chiuso e sordo, incapace di cambiare lo stato delle cose". Lo storico dell’arte lo scrive in una sorta di ‘manifesto’, e sottolinea che non si candiderà a sindaco: "Da tante parti, in questi mesi, vengo esortato a candidarmi a sindaco della città. Sono grato per questa fiducia. Ma sono profondamente convinto che la soluzione non sia collocare una singola persona in alto, bensì prendersi cura di ogni singola persona, a partire da chi sta più in basso". Per poi precisare all’Ansa che il suo movimento "si rivolge ai cittadini e a chi non vota da tanto tempo, alle persone prima che alla politica. Credo che queste forze, Del Re, Palagi, Firenze Città Aperta, M5s, ci metto anche il Pd, potrebbero dialogare su un progetto comune, con un candidato sindaco di nessuno ma che li rappresenti tutti".

E se Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune si dice pronto a dialogare con "11 Agosto" (ma non con la nuova formazione di Del Re e col Pd), anche se lo stesso Montanari non avrebbe gradito la fuga in avanti, il segretario regionale di Italia Viva, Nicola Danti, chiede allo storico dell’arte di "lasciar stare l’11 agosto, una data speciale per tutti i democratici e gli antifascisti fiorentini". Stesso discorso dal Partitone, con il segretario Andrea Ceccarelli che “bacchetta“ il rettore: "Appropriandosi dell’11 agosto Montanari fa suo un patrimonio che è di tutti"

"Firenze democratica con Cecilia Del Re", è invece la scritta viola su sfondo giallo scelta dal movimento fondato dall’ex pasionaria dem per la sua corsa allo scranno più alto di Palazzo Vecchio. "Colori accesi, per trasmettere quella rinnovata energia di cui Firenze ha bisogno, ma anche un richiamo cromatico al viola di ‘Sarà Firenze’, con un omaggio alla campagna elettorale condotta dalla dem Alexandria Ocasio Cortez negli Stati uniti", si spiega dall’entourage della fu assessora all’Urbanistica uscita dal Pd sbattendo la porta. Dopo la costituzione del gruppo in Consiglio comunale, il nuovo soggetto politico "diventa a tutti gli effetti un movimento civico, con un suo logo e una sua precisa identità digitale, pronto a giocare un ruolo determinante alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi". Non solo, il movimento fissa anche una data per un incontro pubblico il prossimo 25 febbraio sempre al Tuscany Hall, lo stesso luogo, cioè, dove Del Re, ancora nelle fila dei dem, provò, senza riuscirci, a dare la spallata per le primarie. Sarà, si spiega, "una grande giornata di partecipazione e condivisione, durante la quale raccogliere idee, spunti e critiche in grado di far sentire davvero i cittadini protagonisti di una nuova stagione".

Nel coordinamento di centrosinistra – che si prepara all’evento di questa sera al Palacongressi in cui Sara Funaro si presenterà alla città – si iniziano intanto ad avvertire alcuni scricchiolii, con i socialisti che vogliono i renziani nella coalizione e accusano il Pd di non voler ragionare di alcuni temi, anche divisivi, come aeroporto, multiutility e stadio per evitare frizioni con Sinistra Italiana. Infine, Italia Viva, archiviate per ora le primarie, attraverso la vice presidente della Regione Stefania Saccardi (candidata sindaco) annuncia un evento, il 29 gennaio alle ore 21, al Teatro Puccini, per dare il via alla campagna elettorale.

Insomma, la frammentazione è servita e a questo punto c’è da capire se i grillini andranno da soli come annunciato e chi appoggeranno, in caso di ballottaggio, tutte le altre liste che nelle ultime settimane sono nate come funghi dopo un acquazzone.