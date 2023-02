Mille lavoratori in più, occupazione ok

Mille lavoratori in più nell’ultimo trimestre 2022. I dati della Camera di commercio sulle imprese di Scandicci consegnano un risultato lusinghiero in termini di occupazione. Continua l’aumento dei lavoratori dopo l’iniziale flessione di 165 unità tra il 2019 e il 2020 dovuta alla pandemia. Il saldo positivo tra il 2020 e la fine dello scorso anno è di 2122 addetti, con un +8,78% nel biennio. A dicembre 2022 il numero degli uomini e delle donne occupate a Scandicci era di 26.295, aumentato di 1171 unità rispetto a fine 2021 (+4,66% in 12 mesi).

I dati sono dell’ufficio Statistica e Studi della Camera di commercio, richiesti dall’assessore allo sviluppo economico di Scandicci, Andrea Franceschi. Un report periodico che permette di avere il quadro della situazione anche sul fronte delle categorie merceologiche. Assieme al numero degli addetti, la Camera di commercio ha fornito il numero delle sedi d’azienda attive a Scandicci che a fine 2022 erano 5.303, in diminuzione di 67 unità rispetto a fine 2021. A fare la parte del leone nel sistema economico e occupazionale della città è sempre i manifatturiero: 12.811 lavoratori (il 48,72%) operano in attività manifatturiere, comparto che nel biennio ha avuto la crescita più importante (+10,05% in 24 mesi). Più di 3 lavoratori su 10 sono occupati nella pelletteria: gli addetti sono 7.945, il 30,21% del totale degli occupati. E c’è attesa per capire quali saranno gli sviluppi in chiave 2023, visto che sono in molti tra aziende e associazioni di categoria ad avere più di una perplessità e diverse preoccupazioni sulle prospettive dell’anno in corso.

Per gli altri settori, stabile il commercio all’ingrosso e al dettaglio con 3.690 occupati (+8 rispetto a fine 2021, +0,22%), positivo quello delle costruzioni con 1.517 addetti rispetto ai 1439 di sei mesi prima (+78, crescita del 5,42%), dei servizi di alloggio e ristorazione con 998 addetti (+29, +2,99%), di attività finanziarie e assicurative con 503 (+19, +3,92%), immobiliari (259 addetti, +8, +3,19%), professionali, scientifiche e tecniche (1.269, +128, +11,22%), di noleggio, agenzie di viaggi, supporto alle imprese (2.496, +341, +15,82%). Un calo sensibile invece nelle aziende di trasporto e magazzinaggio (-165 lavoratori, -13,65%), e nelle aziende agricole, con -7 addetti (-3,29%).