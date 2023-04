Milano Design Week Ruffino al debutto Degustazioni serali

Una prima volta assoluta. Un prestigio che arriva in campo internazionale grazie a Ruffino - casa vinicola fondata nel 1877 a Pontassieve - nel cuore della Toscana, che debutta alla Milano Design Week. Ruffino per le degustazioni serali ha selezionato alcune fra le sue migliori etichette, come il pluripremiato Riserva Ducale Oro, l’iconico Riserva Ducale, il Supertuscan Modus e Aqua di Venus, bianco della costa toscana la cui bottiglia richiama il design grazie a ricercatezza ed esclusività nei dettagli. Gli appuntamenti di Ruffino proseguiranno con Slowear.