Miguel "La comunità che fa scuola Noi, organizzati e appassionati"

di Carlo Casini

"Io? Sono un babbo di San Frediano": così si definisce Miguel Martinez, messicano d’origine, sanfredianino nell’anima. Eppure l’impegno che ci racconta è più di quello di un babbo: è quello di un babbo in mezzo ad altre centinaia di babbi, mamme, nonni, figli, cittadini vecchi e nuovi del rione pratoliniano. Ma guai ad abbandonarsi alle nostalgie: la San Frediano che racconta trae sì un indispensabile know-how dal quel passato di artigiani e barcaioli, ma è orientata al futuro, alla costruzione di una comunità decisa dal basso. E in questo dal basso, non c’è nota di inferiorità, né di ribellione. Fermenti rivoluzionari però sì: per il concetto innovativo che ne viene fuori, quello di cittadini che si coordinano in maniera orizzontale e non accettano decisioni calate dall’alto, che rivendicano il diritto di autodeterminazione delle comunità, foss’anche se il lontano potere centrale è appena sulla sponda opposta dell’Arno, a Palazzo Vecchio.

Così pure quel "di San Frediano", diventa qualcosa di più, già che questi sanfredianini hanno creato, lavorando in rete, un modello di amministrazione comunitaria preso a paradigma nel mondo. Tutto è cominciato un decennio fa, con la vicenda della chiusura della ludoteca di via della Chiesa: "Scoprimmo che, dopo un secolo che l’immobile era in uso comunale, un imprenditore se ne era impossessato – racconta Miguel –. Cominciammo così a protestare, si unì tutto il quartiere, i Bianchi del Calcio storico, la miriade di associazioni del territorio. Emerse la bellezza della trasversalità del rione: vecchi artigiani fiorentini, pittori inglesi, italiani e stranieri. Vedevi la mamma senegalese lavorare a fianco dello storico negoziante, insieme per la comunità. Siamo riusciti a ottenere le chiavi del giardino dei Nidiaci e abbiamo stipulato un patto con il Comune: da dieci anni lo abbiamo in gestione. In questo spazio ormai sono passate generazioni".

"Da qui – insiste Miguel – è nata un’associazione che ha segnato una pietra miliare con l’applicazione concreta dell’articolo 118 della Costituzione nel rapporto tra istituzioni e privato, creando un patto per l’amministrazione condivisa. Ovvero, quando un’azione è espressa nell’interesse generale, non basarsi sulla logica della concessione, ma del negoziato. Da qui è nato il progetto europeo Commoning Europe, in cui cerchiamo di mettere insieme pratiche di questo tipo in Europa. L’idea di fondo è che solo le comunità sanno ciò che di cui necessitano e si prenderanno cura di quel posto come solo la comunità che lo vive saprà fare".

Da quell’esperienza, ora la rivendicazione di un altro spazio per la comunità: "San Carlo dei Barnabiti è una chiesa del ‘600 di proprietà comunale, usata per conferenze e mostre del Quartiere 1. Nei locali annessi trovano sede molte associazioni. Il comitato Oltrarno Futuro si è accorto che era stato diramato un comunicato enfatico in cui veniva annunciata la realizzazione di un infopoint. Il dramma non sono i turisti, ma il fatto che i b&b prendono il posto dei residenti, i locali quello delle botteghe. L’infopoint è visto come una calamita per turisti. Ma il punto è che lo hanno calato dall’alto, con un semplice comunicato. Invece vorremmo salvare ed espandere questo spazio con attività sociali e culturali, attraverso un patto con l’amministrazione comunale".