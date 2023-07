Migrazioni Digitali, Teatro Studio Krypton porta arte performativa e digitale a Firenze

Inizia martedì “Migrazioni digitali“, un progetto di Teatro Studio Krypton che mette in connessione l’arte performativa che si affida al corpo e alla sua capacità di agire in uno spazio fisico; e l’arte digitale che utilizza strumenti tecnologici. Migrazioni digitali include le performance BodyScapingArchitetture Dinamiche per il Corpo e Peaceful Places, ed una video installazione. Tre i luoghi degli spettacoli: Villa Favard e Rifugio Digitale a Firenze e Castello dell’Acciaiolo a Scandicci. BodyscapingArchitetture Dinamiche per il Corpo è una performance ideata ed interpretata da Massimo Bevilacqua. Suono, sistemi interattivi e live electronics a cura dei musicisti Piero Bindi, Irene Fortunato, Lorenzo Milani e Simone Pistolesi. La prima a Villa Favard martedì alle 21,15.