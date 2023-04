Migranti, la denuncia di Nardella sui minori non accompagnati: "Ne abbiamo troppi, siamo pieni"

Firenze, 15 aprile 2023 – A Rifredi, dove in pochi metri quadrati i centri d’accoglienza sono più di uno, il quartiere si è mobilitato per arginare furti e rapine. A San Donnino, i cittadini stremati hanno appena scritto al prefetto perché, da quando i locali della parrocchia sono stati riservati ai minori non accompagnati (under 18 arrivati in Italia senza genitori o parenti), il paese è diventato un inferno, soprattutto per gli e le adolescenti. I minori non accompagnati sono un problema, da ogni angolazione lo si guardi. Anche nei numeri: il sindaco Dario Nardella lo dice senza mezza termini.

"Sul nostro territorio la situazione dei minori non accompagnati è drammatica, non reggiamo più, le strutture sono piene - dice il primo cittadino accodandosi alle riflessione del collega di Prato, e delegato Anci all’immigrazione, Matteo Biffoni -. I sindaci sono soli senza aver strumenti per gestire quella che è una vera e propria emergenza che deve essere gestita a livello nazionale. Il governo deve gestire il fenomeno dei minori non accompagnati con misure strutturali, è impensabile di considerare che questa sia una situazione che riguarda solo i Comuni". "Solo a Firenze - prosegue Nardella - abbiamo più di 400 minori non accompagnati: questo vuol dire che nella nostra città c’è praticamente quasi la metà dei minori non accompagnati accolti in Toscana. Serve una redistribuzione dei minori su tutto il territorio regionale, da realizzare attraverso il modello di accoglienza diffusa sui territori che anni fa ci ha permesso di far fronte all’emergenza migranti". I numeri sproporzionati, poi, portano a congestioni con i residenti.

Com’è appunto il caso di San Donnino, forse l’ultimo in ordine cronologico ad essere deflagrato.

Lì, a rendere la situazione impossibile, ci sono stati diversi episodi di aggressioni, culminati in un clima che sa di tutto tranne che di integrazione e pacifica convivenza.

"Con la prefettura siamo al lavoro su questo fronte - conclude Nardella -. Il sindaco Matteo Biffoni e l’assessore al welfare Sara Funaro stanno portando avanti un importante lavoro a vari livelli istituzionali per far sì che il fenomeno venga gestito territorialmente da tutti i Comuni della Regione. Con un’accoglienza diffusa non solo il fenomeno è meglio gestibile, ma ha anche un impatto minore nelle comunità ospitanti".

