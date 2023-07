Migranti: a Impruneta sono in arrivo 25 donne. Messa a disposizione Villa Bifonica

Impruneta, 21 luglio 2023 – Venticinque donne migranti di varia nazionalità, alcune delle quali in gravidanza, sbarcate dalla nave Geo Barents di Medici senza frontiere al porto di Marina di Carrara, saranno ospitate nei locali di Villa Bifonica, ai Falciani, nel territorio comunale di Impruneta, dove il Coordinamento delle Misericordie dell’area fiorentina, attualmente impegnato a predisporre i luoghi per la loro sistemazione, si farà materialmente carico dell’accoglienza.

La villa è di proprietà della Misericordia di Firenze, che ha risposto positivamente alla concessione dell’edificio principale richiesta l’altro giorno della prefetta Francesca Ferrandino, e viene utilizzata per scopi sociali come incontri della formazione sanitaria, ritiri spirituali e appuntamenti conviviali con persone di categorie svantaggiate. Il complesso ottocentesco, perfettamente conservato ed efficiente, dotato di camere, sale e servizi, oltre a un grande giardino, sul quale si affaccia una loggia.

La villa, prima di giungere in eredità alla Misericordia di Firenze, era utilizzata come residenza estiva dal cardinale arcivescovo Ermenegildo Florit ed è stata utilizzata per ospitare nei mesi estivi gruppi di bambini provenienti da Chernobyl.

Alcuni rappresentanti della Giunta Comunale di Impruneta saranno presenti al loro arrivo, ancora da chiarire quando, per assicurare il sostegno e l’aiuto necessario, a livello soprattutto di approvvigionamento idrico in una zona normalmente povera di acqua. A livello di accoglienza materiale la responsabilità viene a cadere interamente sul Coordinamento delle Misericordie dell’area fiorentina, che già gestisce altri tre centri a Castagno d’Andrea (San Godenzo), a San Casciano e a Greve.