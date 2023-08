Migranti, dai Cas al caos Aumentano gli arrivi Croce Rossa in campo "Sistema al collasso"

di Pietro Mecarozzi

Dieci donne e quattro bambini. Partiti dal continente africano, sbarcati sulle coste siciliane. Accolti, dopo un viaggio di più di dodici ore, nel Cas del Coordinamento delle Misericordie dell’area fiorentina, nei locali di Villa Bifonica a Impruneta. Lì hanno trovato altre sedici donne ad attenderle, specchio di un’emergenza passata, presente e futura.

Gli sbarchi dei migranti aumentano senza sosta: solo domenica a Lampedusa sono arrivate 598 persone per un totale di 11 approdi. Numeri che si rincorrono da settimane e che, di conseguenza, mettono in seria crisi il sistema di accoglienza di tutte le città, compresa Firenze. "Con le dieci donne siamo davvero al completo – spiega Stefano Degl’Innocenti, un volontario della Misericordia fiorentina che si occupa del centro di accoglienza –, non abbiamo più posti nelle nostre strutture, anche se dalla prefettura arrivano continue richieste di disponibilità".

Il turn over nei Cas è quasi inesistente e si affida a variabili imponderabili: "I posti si liberano – chiosa realisticamente Degl’Innocenti – solo quando gli ospiti scappano". Per i centri di accoglienza straordinaria il Viminale — con una circolare inviata alle prefetture — ha disposto anche un avvicendamento facendo uscire coloro con la protezione internazionale, anche se in assenza di permesso di soggiorno. Un meccanismo che comunque non basta ad ammortizzare il flusso in entrata: parallelamente infatti salgono gli arrivi, che hanno ormai cadenza giornaliera. Nei centri d’accoglienza straordinaria (Cas) toscani si trovano circa 7.700 migranti, 800 in più rispetto a un mese fa. La città con più presenze nei Cas rimane Firenze, circa 1.500, che conta anche 450 minori non accompagnati in gestione. Numeri che rischiano di schizzare in alto ancora di più: in Regione ne arriveranno nei prossimi giorni circa 300, anche in vista dello sbarco di oggi a Carrara dei 196 migranti a bordo della nave ong Open Arms.

Dove saranno ricollocati? Quale struttura metterà a disposizione un posto? Escluse la Misericordia e la cooperativa Il Girasole – che ci conferma di essere a pieno regime nei propri centri – spiccano nella rosa delle strutture quelle della Croce Rossa, aperte a inizio estate e situate a Lastra a Signa, Scandicci e nel perimetro della città fiorentina. In particolare, nel primo comune fiorentino si contano in tutto, situati in appartamenti e casolari, circa 120 migranti. Tanti, troppi per le strutture in questione.

Una situazione, come ripetuto da molti sindaci di tutta Italia e in particolare dal primo cittadino di Prato e responsabile immigrazione dell’Anci Matteo Biffoni, che rischia quindi il collasso.

E mentre infuria la polemica tra enti locali e Viminale, c’è anche chi rispolvera vecchi cavalli di battaglia: "Alla presa di coscienza sull’aumento di immigrati non regolari e fenomeni di criminalità avanzo una proposta: rinnoviamo insieme gli intenti per la realizzazione di un Cpr a Firenze". A chiederlo è Federico Bussolin, segretario provinciale e capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio. Lo fa rivolgendosi anche al presidente della Regione Toscana: "Suoniamo la sveglia al presidente Giani chiedendogli di accettare lo stato di emergenza – continua Bussolin – per l’ondata migratoria, attivando così le procedure accelerate e di deroga utili a gestire meglio questa criticità".

Insomma, la sirena dell’emergenza continua a strillare, rendendo l’accoglienza "semplice ricezione, senza progetti e iniziative di integrazione", conclude Degl’Innocenti. E mentre i sindaci si ribellano, gli enti del terzo settore sono con le spalle al muro: "Ogni giorno siamo sul filo di lana – confessa Mauro Storti del Girasole –, non so per quanto ancora può reggere l’intero sistema".