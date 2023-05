Migranti Cento arrivi in Toscana "Più soldi o avremo tende in strada"

Un centinaio di arrivi previsti in tutta la regione entro le prossime 72 ore. Sono questi i numeri dell’emergenza migranti che con gli ultimi arrivi, si sta rinfocolando, toccando sempre di più i confini toscani con l’obiettivo di alleggerire la pressione sull’hotspot di Lampedusa.

Due giorni fa è stato deciso il via libera al trasferimento di 830 migranti dall’hotspot dove ci sono, al momento, 2.242 ospiti a fronte di una capienza massima che sfiora i 400. Soltanto ieri 90 ospiti sono stati imbarcati sul pattugliatore della guardia di finanza per fare rotta verso Augusta in Sicilia. Mentre altri 200 punteranno Puglia, Abruzzo, Liguria, Umbria e Basilicata. Nessuno di loro arriverà in Toscana, dove però in settimana non sono esclusi due arrivi da circa 50 persone l’uno che saranno poi ridistribuite fra i territori delle province.

Un’emergenza sulla quale il sindaco Dario Nardella ieri ha avuto un colloquio con il commissario nazionale Valerio Valenti. L’obiettivo: chiedere tempo per individuare nuove strutture visto che quelle esistenti, sono praticamente off-limits. "La gestione dei migranti in arrivo in città – spiega Nardella – sta diventando insostenibile, ringrazio la prefettura per il grande sforzo che sta facendo per trovare le soluzioni. Tuttavia le strutture presenti in città e nell’area metropolitana sono sature. I gestori non hanno possibilità di assumere nuovo personale anche perché le condizioni contrattuali per la gestione delle strutture sono inadeguate e il sistema di accoglienza Cas comporta molti problemi".

"Oggi (ieri ndr) – aggiunge – ho sentito il commissario nazionale Valerio Valenti per concederci il tempo necessario a individuare nuove strutture. Servono più risorse economiche e più strutture, se vogliamo sventare il rischio di avere le tende anche a Firenze come già successo a Bologna". In prima linea anche l’assessore al Welfare, Sara Funaro.

"Nei Cas sul territorio dell’area metropolitana – spiega – abbiamo circa 1.780 persone a cui devono aggiungersi tutte le persone nel sistema Sai e i minori non accompagnati". Un carico umano consistente a cui rischiano ora di aggiungersi nuove persone.

"Il sistema – spiega – è saturo. Il fenomeno migratorio va gestito in maniera seria, mentre ora la sensazione è di lavorare alla giornata e questo non va bene: deve essere data la possibilità a prefetti e sindaci di lavorare. Mi auguro che il governo non faccia scelte scellerate come togliere la possibilità ai richiedenti asilo di entrare nel Sai (Sistema Accoglienza Integrazione ndr), negandogli di fatto la possibilità di integrarsi e creando un ulteriore imbuto".

Claudio Capanni