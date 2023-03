"Migliora viabilità e qualità aria Una bella notizia per la comunità"

Grande soddisfazione, fra i sindaci di Signa e Lastra a Signa, per la relazione istruttoria del capo Dipartimento Sviluppo sostenibile del ministero dell’Ambiente sul nuovo ponte sull’Arno. Il documento, anticipato nei giorni scorsi da La Nazione, stabilisce l’inammissibilità del ricorso presentato da Legambiente e Vas Onlus Vita e dice no alla sospensiva. La partita però non è conclusa: i vari soggetti coinvolti hanno infatti 60 giorni per presentare memorie e osservazioni. "Siamo molto soddisfatti per quanto scritto dal ministero – commenta il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – anche se non ci consideriamo in opposizione con chi ha fatto ricorso: la tutela ambientale è infatti una delle nostre priorità. Il nuovo ponte permetterà di migliorare la viabilità e la qualità dell’aria, ma anche di valorizzare l’ambiente. Abbiamo sempre creduto nel progetto e apprezzato le indicazioni di Arpat e degli altri organi superiori".

"La relazione istruttoria del Ministero è una bella notizia – prosegue il sindaco di Lastra, Angela Bagni – che conferma come l’iter della Regione abbia tenuto conto di tanti elementi, incluso l’impatto ambientale. Non è la chiusura del percorso, ma è comunque un segnale positivo. Le nostre comunità vivono ogni giorno problemi di traffico e inquinamento: il nuovo ponte migliorerà radicalmente la situazione".

Secondo la relazione istruttoria del ministero "la documentazione acquisita e i pareri resi da Arpat e dal Comune di Lastra a Signa evidenziano che la soluzione progettuale adottata non comporterebbe alcuna compromissione degli habitat. Alla luce di quanto sopra esposto si insiste – in via preliminare – per l’inammissibilità del ricorso, nel merito per il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto".

Li.Cia.