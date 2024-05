Miele e spettacoli. Ecco la quarta edizione della Festa delle api

Arriva alla quarta edizione la "Festa delle api e della biodiversità" in programma domani, dalle 15 alle 19, nella piazzetta all’angolo tra via dei Prati e via di Macia, nel parco di Travalle. L’iniziativa, promossa dal Comune e organizzata dall’ATC, prevede, dalle 15 alle 18, il laboratorio "La Bottega di Geppetto" a cura dell’associazione culturale Fantulin e il laboratorio "Festa della Biodiversità: un mondo di colori, forme e creature da scoprire" a cura di Wild Marina e Sale in Zucca. Dalle 15,30 alle 16,30 e dalle 17 alle 18 ci sarà il laboratorio "Un hotel per le api: inventiamolo insieme!" a cura dell’Associazione regionale produttori apistici toscani. Infine, a conclusione, alle 18 alle 19 "Il circo delle Api", spettacolo di teatro sul prato di Sara Micol Natoli. Nell’area ci sarà un’arnia didattica e allo stand del Comune sarà possibile fare un assaggio di miele con Arpat.