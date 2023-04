Microcriminalità e bullismo, sos di Italia Viva "Un altro grave episodio, servono le telecamere"

Un elenco che si allunga di giorno in giorno quello degli episodi microcriminalità e bullismo che si verificano sul territorio sestese. La ‘contabilità’ è aggiornata da Italia Viva Sesto che torna a chiedere all’amministrazione comunale di prendere atto della necessità dell’installazione di telecamere nei luoghi più a rischio del territorio: "Nel fine settimana – sottolinea IV - un altro grave episodio si è verificato sul territorio comunale: nel Parco di Quinto è comparsa una svastica ‘disegnata’ con pietre. Siamo nuovamente a mettere in evidenza, purtroppo, come negli ultimi mesi si stia verificando un incremento dei casi di criminalità cosiddetta ‘microcriminalità’, che in realtà è ‘micro’ soltanto per le statistiche ma diventa al contrario di grande impatto per chi ne è vittima". Le denunce ormai sono ripetute: "Aggressione all’edicolante di Querceto, sabotaggio all’auto della Municipale, intrusioni e furti nei garage di Viale Togliatti e nell’impianto sportivo di baseball a Padule, vere e proprie aggressioni con sottrazione violenta di contanti ai danni di ragazzini in pieno centro, rapina alla gioielleria al Centro Coop Sesto. Adesso anche la svastica – continua IV. Siamo convinti e lo ripetiamo: le istituzioni si adoperino a sostegno della cultura e della legalità. Occorre poi un intervento da parte dell’amministrazione per l’installazione sul territorio comunale di un sistema di videosorveglianza".