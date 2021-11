Firenze, 28 novembre 2021 - «Chiedo scusa per le parole infelici usate nel momento concitato della diretta di sabato. In quel momento il mio unico interesse era di essere di aiuto a Greta. Ho sempre avuto in vita mia e nella mia carriera professionale un grande rispetto per e delle donne. Con grande sensibilità, dando anche più volte valore al tema delle pari opportunità, condannando tra l'altro in ogni sede ogni forma di violenza sulle donne». Lo afferma in una nota il giornalista Giorgio Micheletti, conduttore della trasmissione sportiva dell'emittente Toscana Tv che è stato criticato da più parti per le frasi pronunciate nella circostanza delle molestie in diretta tv alla giornalista Greta Beccaglia dopo Empoli- Fiorentina.

