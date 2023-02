"Mia sorella resti nella casa famiglia Se andrà in una rsa, sarà la fine"

BARBERINO TAVARNELLE

È un marciapiede alto come un muro. Una barriera che ha tolto il soffio della vita a Maria. Il marciapiede è quello che separa la casa famiglia Meijer dal centro diurno che si trova nei pressi della Misericordia di Tavarnelle, in via Naldini. Maria Cantini, disabile dalla nascita, ha 67 anni, gli ultimi 22 passati nella residenza del Dopo di noi e nel centro diurno. Che adesso non può più frequentare perché ha più di 65 anni. A raccontare la storia di Maria Cantini è il fratello Fabio. "Da quando mia sorella è stata inserita nella casa famiglia è rinata. Con il centro diurno poi le è davvero cambiata la vita, si è sentita parte della società. Adesso, per questo cavillo, chi ha più di 65 anni non può far parte della società. È una regola, di indirizzo e non impositiva, che non riesco a spiegarmi".

Maria Cantini, spiega il fratello, "si è trovata benissimo nella casa famiglia e nel centro diurno, due strutture speciali gestite da persone uniche. Mi dispiace davvero che ci sia questa norma, per Maria e per tutti gli altri ospiti". Il grande cruccio di Fabio è cosa succederà adesso alla sorella. "Non vorrei finisse in una Rsa. Sarebbe come toglierle l’aria, farla morire. Mi piacerebbe che potesse rimanere nella casa Meijer per sempre, anche quando non dovessi esserci più". Fabio Cantini si è preso cura della sorella da sempre, fin da quando abitava a San Casciano con la mamma. "Adesso chiedo solo che si possa attraversare quel marciapiede per portare Maria al centro diurno e vorrei avere la certezza che rimanga per sempre nella casa famiglia. Soffro all’idea che non posso dare a mia sorella la serenità di sapere che quella sarà la sua casa fino alla fine".

Andrea Settefonti