"Mia madre curata a Careggi con affetto e dedizione"

"Mia madre Antonella Mannucci è stata ricoverata nel reparto del professor Rostagno in degenza medica C dell’ospedale di Careggi, a seguito di complicazioni sorte dopo un intervento reso necessario dalla frattura del femore. In quell’occasione ha contratto il Covid, che ha probabilmente accentuato in modo quasi irreversibile una forma di vasculite periferica acuta, già presente in mia madre, ma inizialmente di entità non rilevante. In questo reparto è stata seguita in modo attento e preciso dai medici, ma in particolare da infermieri disponibili e preparati: ho potuto notare e toccare con mano la dedizione di queste persone al loro lavoro di non facile svolgimento, sempre con un sorriso e una parola cara da trasmettere ai ricoverati. Mi ha stupito l’affetto che hanno trasmesso a mia madre in questo difficile momento, passando a salutare alla fine del proprio turno, anche solo per un piccolo gesto, che però ha reso più lieve il dolore che mia madre stava affrontando. Ringrazio quindi infinitamente il reparto da parte di tutta la mia famiglia".

Lapo Sassorossi