"Mia figlia è viva"

"Penso che mia figlia sia viva". Katherine Alvarez Vasquez, 25 anni, ci crede. Ieri ha lasciato l’ospedale di Careggi, dopo il gesto disperato di lunedì sera (ha ingoiato 5 ml di candeggina) e alla sera la comunità peruviana ha indetto l’ennesima manifestazione. Katherine ha scritto un lungo post che i connazionali hanno condiviso nei tanti gruppi social in una città dove il popolo sudamericano è molto radicato.

"Principessa mia, solo Dio sa come mi sento. Starò bene, perdonami se per un istante ho pensato di arrendermi e perdere la speranza. Però, adesso, sono più forte e non mi riposerò fino a quando non ti troverò", ha scritto la donna rivolgendosi alla figlia. Quello che è accaduto sabato "mi sembra irreale. Mai avrei pensato che la mia bambina mi venisse strappata via dalle braccia, i miei amici sanno ciò che sto passando e non mi arrenderò finché non ti troverò. Grazie a Dio mi sto rialzando, sai quanto mi manchi amore mio. Ti amo con tutta la mia anima".