"Mi so già muovere, inizierò subito"

Perché ha deciso di candidarsi?

"Perché ritengo che l’esperienza maturata sia fondamentale per amministrare. Portare a termine i tanti progetti in corso ed iniziarne di nuovi, questa volta con la piena responsabilità del ruolo di sindaco".

Quali novità porterebbe la sua elezione?

"Maggiore metodo e programmazione. Saper individuare le priorità, inserirle in un cronoprogramma ed intervenire. Impruneta merita la prosecuzione delle attività vincenti ed il netto miglioramento di quelle che non hanno funzionato, come le manutenzioni ed il decoro. Infine il contatto con i cittadini, veri occhi dell’amministrazione".

Qual è la priorità assoluta?

"La cura del territorio. Conoscere la macchina amministrativa permette di essere subito operativi. La priorità sono le manutenzioni, dal capoluogo a tutte le frazioni. Cambiare marcia è fondamentale".

Scuole: quali progetti?

"Mantenere l’attenzione su tutti i plessi scolastici: recupero completo di via Roma da coordinare con gli organismi scolastici e adeguamento sismico e manutentivo su tutti i plessi. Una nuova gara mensa con maggiore qualità e focus sulla riduzione degli sprechi, servizio del post scuola, nidi gratuiti fino a 35mila euro di Isee e centri estivi implementati (fascia 3-6 anni). Progetti poi come Itinarrando, progetto trekking; Adulti del domani, contro la dispersione scolastica, Generazioni capovolte, aiuti tra generazioni; Isola Sviluppo, contatto tra scuola e aziende; Archeologia della Produzione, conoscere la terracotta di Impruneta, con laboratori ed incontri".

Turismo: come sostenerlo?

"Costruzione continua di una brand identity marcata, nuovi portali web istituzionali e promo turistici, collaborare con l’Ambito turistico Firenze e Area fiorentina e sviluppo sportello Iat. Promuovere Impruneta, non come singolarità, ma come destinazione turistica e rafforzare i rapporti con il Destination Florence e le associazioni, commercianti e portatori di interesse. Valorizzazione di percorsi regionali: via Romea Sanese, Anello del Rinascimento, sentieri locali".

Tradizioni: come valorizzarle?

"Supportandole economicamente o con ricerca bandi e fondi. Inserirle in percorsi promozionali e professionali. Promuovere una manifestazione sportiva ed un festival per giovani. Sostenere col Pnrr la Festa dell’Uva con la costituzione di un tavolo tecnicopolitico ed una delega specifica per un assessore.

Sviluppo economico, quali priorità?

"Costruire rapporti forti con l’impresa per inserimenti lavorativi in aggiunta all’adesione alle Agenzie Chiantiform e Agrilab. Redigere un Piano operativo comunale che crei una “tela“ morbida sulla quale poter far atterrare nuovi investitori. Costruire un tavolo di confronto su piazza Buondelmonti per decoro: valorizzazione e pedonalizzazione solo dopo manutenzioni e pulizia nel centro storico. Un piano completo di abbattimento delle barriere architettoniche e la ripresa dei rapporti con Autostrade per le opere di ricaduta. Riqualifica del patrimonio come l’ex stazione Tavarnuzze con un progetto di condivisione di spazi per ludoteca, baby parking e Università della terza età e un piano dedicato ad attività commerciali a sostegno. Per la Pagoda, assegnazione ad ente del terzo settore".

Perché votare per la sua lista?

"Siamo l’unico progetto civico che non risponde a nessuna logica partitica e io l’unico senza tessera di partito, sindaco di tutti senza distinzione. Una proposta seria e credibile con una squadra di cittadini competenti e innamorati di Impruneta. Qui si parla di territorio, non di livelli regionali o nazionali nei quali i politici restano quasi inarrivabili. Si vota la persona che conosciamo e che riteniamo opportuna a ricoprire un ruolo così unico e meraviglioso".

