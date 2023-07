Mezzo secolo di Usd Leccese Grande festa al circolo Arci

La Usd Leccese compie 50 anni. Tanti i personaggi che vi sono passati da 1973 a oggi: don Giuliano Morelli, don Angelo Polesello, Ezio e Ivo Becattini e in generale i tanti volontari e sportivi che hanno prestato la propria opera. Grazie all’unione sportiva, nel paese oltre al calcio poterono essere praticati altri sport: corsa campestre, biciclette, ginnastica, hockey su prato. Lega alla sua storia anche la ‘Sagra di Penco’, dedicata alla statua di un soldato napoleonico che stava sul tetto della Fattoria a Leccio buttata giù il 10 giugno 1940 quando l’Italia dichiarò guerra alla Francia. Ora i cittadini stanno lavorando per riprodurla e ricollocarla al suo posto. La vita della "Sportiva" ha accompagnato quella del paese che domani festeggia questo compleanno con una festa che si terrà in parte al campo sportivo e in parte al circolo Arci di Leccio.