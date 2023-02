Mezzo secolo di Carnevale, che spettacolo in strada

Un successo dietro l’altro. Un’attività che, finita la pandemia, ha ripreso vita riuscendo in ogni occasione a coinvolgere migliaia di persone, di Pontassieve ma non soltanto. Per la ProLoco il 2023 è iniziato all’insegna del grande riscontro ottenuto dal Carnevale dei Ragazzi di Pontassieve, che quest’anno ha compiuto cinquant’anni, sostenuto da molte realtà del territorio.

Un lungo corteo mascherato ha inaugurato il nuovo percorso, con partenza da Piazza Verdi a San Francesco, per attraversare il centro, lungo via Garibaldi, via Ghiberti, Fossato, fino a raggiungere piazza Vittorio Emanuele Emanuele II. Strade e piazze si sono riempite nuovamente di colori e musica, anche grazie ai carri ed alle coreografie delle scuole e delle associazioni del territorio. La sfilata dei carri allegorici ha visto sfidarsi tre istituti scolastici, la Primaria Italo Calvino, la scuola dell’infanzia e la primaria dell’Istituto Giuntini, la scuola per l’infanzia Margherita Hack. Ma, oltre ai giovani ed ai giovanissimi, a colorare ed animare il Borgo ci ha pensato anche il carro della Croce Azzurra, che insieme alla Misericordia di Pontassieve ha prestato servizio per tutta la manifestazione. Fuori concorso, ma nel cuore della festa, anche Ruinart-Artisti Associati, le bande musicali "Sound Street Band" e "La Tarantella" di Rignano, oltre alla partecipazione straordinaria del comitato del Carnevale di Molino del Piano con un carro tutto speciale.

La premiazione per il carro più bello è andata alla scuola Italo Calvino, con il palco animato dalla musica e dalle voci di Radio Sieve. La festa del pomeriggio si è conclusa poi con il tradizionale "rogo del fantoccio": un’antica tradizione di buon augurio. "Siamo stati felici di tornare a sfilare per le vie di Pontassieve – ha detto il presidente della ProLoco Matteo Spanò –, Durante la pandemia abbiamo coinvolto le scuole in concorsi ed attività a distanza. Abbiamo raccolto decine e decine di foto e video di classi sorridenti e realizzato una pubblicazione con tutti i lavori dei ragazzi per celebrare comunque il carnevale. Adesso finalmente siamo tornati in strada e siamo stati felici di poter festeggiare e sorridere insieme".

Leonardo Bartoletti