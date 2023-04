Mezzo secolo al volante L’Aci premia Barlacchi il pioniere del motore

Cinquant’anni ‘al volante’. Riconoscimento speciale per il calenzanese Agostino Barlacchi premiato da Aci come "pioniere del motore" per i 50 anni di possesso della patente di guida, ma anche per avere organizzato tante mostre ed eventi in cui l’auto è stata l’incontrastata protagonista. Fra le imprese più originali sulle quattro ruote di Barlacchi l’entrata nel Guinness dei primati per avere guidato e battuto il record dei 50 metri su una Fiat 500 a motore a molla. Le auto poi sono state al centro anche di tante mostre da lui promosse sia per quanto riguarda le vetture d’epoca che quelle ‘giocattolo’ protagoniste di tante edizioni della ‘Mostra scambio del giocattolo’ e non solo.

Tante però anche le altre iniziative in cui Barlacchi è stato coinvolto: dalla corsa in salita della Coppa della Consuma al Rally da Carmignano a Greve in Chianti, dai Rally d’autunno di Bivigliano, Rufina, Pontassieve alle grandi rassegne come ‘Le bellissime Italiane’ dedicata ai design delle carrozzerie fino al centenario dell’Alfa Romeo, oppure ‘Motori nel Passato’ di Palazzo Strozzi o ‘ Le ruote della vita’ di Chiesanuova. La sua ultima fatica è dedicata alla ricorrenza dei 170 anni dell’invenzione del motore a scoppio ad opera di Barsanti e Matteucci e sarà allestita a Villa Montalvo a Campi Bisenzio dal 2 al 5 giugno prossimi.

S.N.