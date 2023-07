Mezzo millennio di ritratti Uffizi, dodici nuove sale e 255 opere in mostra "Un viaggio mozzafiato"

di Olga Mugnaini

E’ una raccolta iniziata 400 anni fa dal cardinale Leopoldo dei Medici, appassionato collezionista di autoritratti e ritratti di artisti celebri. E da allora la tradizione non si è più fermata, arrivando fino ad oggi, con oltre 2000 opere di proprietà degli Uffizi.

Parte degli autoritratti sono stati per lungo tempo esposti nel celebre Corridoio Vasariano, ora in ristrutturazione. Ma adesso quest’immensa galleria di volti ha trovato un nuovo allestimento permanente.

Sono state inaugurate ieri dodici sale al primo piano della Galleria, in cui si ripercorre questa storia in ordine cronologico, dal più antico ritratto, quello quattrocentesco di Gaddo, Agnolo e Taddeo Gaddi, fino all’ultima sala, con pittori, scultori, video artisti e fumettisti del Ventunesimo secolo, fra cui la scultura in ghisa di Antony Gormley, l’autoritratto su specchio di Pistoletto e quello in mattoncini di plastica di Ai Weiwei. In tutto oltre 250 opere, tra dipinti, sculture, installazioni e grafica.

A contraddistinguere le sale, il colore rosa acceso alle pareti, in allusione alla veste del Cardinal Leopoldo. Non a caso, la sua statua scolpita da Giovanni Battista Foggini, accoglie i visitatori nella prima stanza, per poi proseguire fra i ritratti di Andrea del Sarto, Federico Barocci, Luca Giordano, Rubens, Rembrandt, i napoletani De Mura e Solimena, ma anche Francesco Hayez, Eugène Delacroix, Arnold Böcklin , Giuseppe Pellizza da Volpedo, Elisabeth Chaplin, Adolfo Wildt, Marino Marini.

Proprio negli ultimi mesi sono entrati in collezione anche l’Autoritratto di Jan Soens sorretto dai due figli bambini e quello di John Francis Rigaud con la moglie e i figli piccoli, dono dei Friends of the Uffizi Galleries, ramo Usa degli Amici degli Uffizi, come il grande, ironico autoritratto del polacco Taddeo Kunze (1786) e quello dell’artista cinese Pan Yuliang. Altra novità, unico caso tra i grandi musei internazionali, una sezione temporaneamente dedicata agli artisti del fumetto, grazie alla collaborazione avviata nel 2021 tra Uffizi e Lucca Comics & Games.

"Siamo grati alla famiglia Pritzker, che con la donazione di un milione e mezzo di euro ha permesso il restauro di molte opere e il nuovo allestimento - ha spiegato il direttore degli Uffizi Eike Schmidt –. Le opere sono state studiate dai maggiori esperti, che per molti dipinti hanno proposto nuove attribuzioni e anche smentite". Si è scoperto infatti che gli agenti del cardinal Leopoldo si sono fatti spesso raggirare da truffatori che gli spacciavano come autoritratti dipinti che erano invece copie, o addirittura falsi confezionati per l’occasione.

"In questo lungo viaggio di autoritratti - ha proseguito Schmidt – scopriamo ad esempio che l’introspezione psicologica del Novecento era già presente nel ’500; che l’autoritratto visto da dietro dell’austriaco Johannes Gumpp (1646) anticipa quello sulle due facce della tela di Nano Campeggi, eseguito poco dopo il 2000; che a ogni secolo corrisponde un codice nel ritrarsi in famiglia".