Mezzo fermo tra Calenzano e il bivio Variante di Valico. Lunghe code in A1

Calenzano (Firenze), 10 ottobre 2023 – C’è un mezzo fermo lungo l’A1 tra il casello di Calenzano e il bivio A1-Variante di Valico. Per cause ancora da chiarire, si trova in avaria e sta causando code e rallentamenti.

Al momento vengono segnalati 5 chilometri di coda per chi viaggia in direzione Nord. Per questo viene raccomandata prudenza.

