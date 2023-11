Mezzi pubblici . Al via il bonus per gli studenti

Arriva "Fiesole Bonus back Tpl studenti", l’agevolazione rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado residenti nel territorio del Comune di Fiesole. "In seguito all’estensione del bonus rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta la Città Metropolitana, la nostra Amministrazione ha deciso - spiega il Sindaco Anna Ravoni – di venire incontro alle esigenze delle famiglie che hanno figli alle scuole superiori di primo grado, che non sarebbero rientrati nel bonus metropolitano ma i cui spostamenti rappresentano una spesa non da poco per le famiglie. Siamo convinti che per incentivare l’uso del mezzo pubblico sia necessario favorirne l’accessibilità al più alto numero di ragazzi possibile e per questo siamo intervenuti con risorse proprie, pari a 29.000 euro, dal nostro Bilancio". Per richiedere il rimborso ci sarà tempo fino al 10 dicembre, compilando il modulo sul sito del Comune di Fiesole e inviandolo mail [email protected]. L’agevolazione prevede un bonus fino al 40%, c per abbonamenti autobus urbaniextraurbani trimestrali e annuali , Pegaso annuale e abbonamenti Trenitalia annuali, acquistati dopo il primo agosto.

D.G.