Mezza maratona e Passeggiata In 1.300 per dire no alle mafie

Oltre 1300 corridori per la domenica della legalità. Grande successo per la mezza maratona e la passeggiata di cinque chilometri organizzata dalla podistica Il Ponte in collaborazione con l’amministrazione comunale. Sono stati 750 i corridori per la gara agonistica "Di corsa contro le mafie", oltre 200 alla non competitiva, più di 350 le persone per la Passeggiata della Legalità partiti alle 9,30 di domenica da via Pantin a Scandicci, con lo start del sindaco Sandro Fallani. Con il Comune e la podistica Il Ponte, nel cuore dell’evento anche Libera, le scuole cittadine con i comitati dei genitori. Una tradizione che si rinnova, come i volontari dell’associazione carabinieri che hanno curato insieme a Humanitas, Racchetta, Croce Rossa e Misericordia di Scandicci, i punti di assistenza lungo il percorso. Per il settimo anno in piazza Resistenza è stato allestito il Vvillaggio della legalità, dove per tutto il fine settimana sono stati aperti gli stand di associazioni e scuole: qui si è tenuta sia la consegna che la vendita di arance e magliette. Nell’ambito del programma, a Scandicci anche la dodicesima edizione di Vitamine per la scuola, con la vendita delle arance provenienti dalla Cooperativa Libera Terra Beppe Montana, che coltiva terreni confiscati alla mafia in Sicilia, per finanziare attività all’interno delle scuole cittadine.