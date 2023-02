Mezza maratona Centro chiuso a partire dalle 9

Domenica la Mezza Maratona: dalle 9 centro chiuso alle auto. Scatta il divieto di transito per lo svolgimento della Mezza Maratona e della Passeggiata della Legalità. Nell’orario della manifestazione il divieto è in vigore nell’area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade: piazza Marconi, via Dante, via Paoli, via Roma, via delle Cascine, via Fanfani, via dei Ciliegi, vie della Costituzione, Sette Regole, Bachelet, Codignola, Pisana tra Codignola e Baccio da Montelupo e Baccio da Montelupo tra via Pisana e la Greve.