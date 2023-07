Meyer, Morello al comando Finisce l’era Zanobini "Sarà guida autorevole"

di Lisa Ciardi

Sarà Paolo Morello Marchese, attuale direttore generale dell’Asl Toscana Centro, a guidare dal 1° settembre l’ospedale pediatrico Meyer. A ufficializzare il nome, confermando i rumors, è stato il presidente della Regione Eugenio Giani: la nomina deve ora essere sottoposta al parere della terza Commissione regionale, che però, pur essendo obbligatorio, non è vincolante. Già arrivato invece il via libera della rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci e del ministro Orazio Schillaci (chiamato ad esprimersi dopo che il Meyer è diventato un Ircs, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico).

La terza Commissione, presieduta da Enrico Sostegni è convocata per il 1° agosto, per l’ultimo atto della nomina. Paolo Morello Marchese subentra a Alberto Zanobini, che ha guidato il pediatrico fiorentino dal 2015 e che negli ultimi mesi è stato coinvolto nelle vicende giudiziarie legate a una presunta "concorsopoli" in ambito universitario. Proprio a seguito delle indagini, il gip ha disposto nei suoi confronti la misura interdittiva di tre mesi. E anche se il Riesame ha escluso l’associazione a delinquere e l’interdizione è scaduta all’inizio di luglio, i guai giudiziari non hanno certo favorito la prosecuzione dell’incarico. "Ringrazio Zanobini per il grande lavoro fatto in questi otto anni – ha detto il presidente Giani -. Non era possibile andare oltre dopo due mandati, uno dei quali prolungato. Ho deciso di proporre Morello perché la sua storia professionale dimostra che sarà una guida autorevole per il rilancio e il sostegno ai professionisti straordinari del nostro centro di eccellenza pediatrico. La scelta trova il conforto di un curriculum professionale di assoluto rilievo".

Paolo Morello Marchese, classe 1956, medico dal 1982, specializzato prima in gastroenterologia e poi in igiene e tecnica ospedaliera, dirige dal 2016 l’azienda Usl Toscana Centro. Dal 2012 al 2016, Morello aveva guidato l’Asl di Firenze e, dal 2009 al 2012, era stato direttore delle Scotte a Siena. Infine, nei cinque anni precedenti aveva diretto il Meyer dove era stato, tra il 2000 e il 2004, anche direttore sanitario. Si apre ora il toto-nomi per la direzione della Ausl Toscana Centro: i tempi dovranno essere rapidi, visto che il futuro direttore dovrebbe entrare in carica il 1° settembre e che la nomina deve passare dalla terza Commissione.