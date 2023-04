Meyer ancora nel limbo Zanobini: "Torno il 3 luglio" Careggi, c’è Matarrese

di Ilaria Ulivelli

Mentre per la direzione del Meyer il governatore Eugenio Giani prende tempo, e l’Irccs pediatrico sarà guidato dal direttore amministrativo Tito Berti (per la regola del più anziano nella triade al vertice) la commissione sanità del consiglio regionale ha dato l’ok per la nomina di Daniela Matarrese alla direzione dell’azienda ospedaliero universitaria di Careggi. Il parere positivo ha ricevuto la maggioranza. Matarrese prenderà dunque il posto di Rocco Damone, manca soltanto la nomina di Giani, a questo punto una formalità.

Nella questione Meyer sono fitti i colloqui del presidente Giani con i legali. Anche se l’opportunità politica rimane il nodo centrale centrale, con il centrodestra che non molla l’osso e che per i ripetuti scandali hanno chiesto (in particolare lo ha fatto il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci a nome di tutto il gruppo) le dimissioni dell’assessore alla sanità Simone Bezzini che niente ha a che vedere con le nomine dei dg di stretta pertinenza presidenziale. Il licenziamento da direttore generale di Rocco Damone rischia di essere un precedente pesante per il mantenimento al suo posto di Alberto Zanobini, indagato nell’inchiesta cattedropoli e sospeso dalla direzione del Meyer per tre mesi con interdizione dai pubblici uffici. "Torno il 3 luglio e non perderò un giorno di lavoro", dice Zanobini.

Quindi cosa succederà? Il contratto di Zanobini scade il 31 agosto. E in base alle regole potrebbe essere prolungato di due anni, avendone fatti tre al secondo mandato. Esattamente com’era stato fatto lo scorso anno per il dg dell’Asl Toscana centro, Paolo Morello che davanti adesso ha un altro anno alla guida dell’azienda sanitaria.

Mentre Giani si prende ancora tempo per pensare, Matarrese parla del futuro. "La missione di Careggi – ha detto Matarrese in audizione – è triplice e inscindibile: deve portare avanti contemporaneamente assistenza, didattica e ricerca". Matarrese ha inoltre spiegato che intende potenziare le attività di alta complessità, le reti di assistenza come trauma, ictus e cardiologica, mantenere alto l’interesse sulle malattie rare, potenziare le attività connesse al pronto soccorso, lavorare in sinergia con l’Area vasta, rilanciare un clima di fiducia tra i professionisti, sostenere la didattica, la ricerca e la formazione.