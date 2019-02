Empoli, 27 febbraio 2019 - Un bimbo di 7 anni è stato operato d'urgenza alla testa al pediatrico Meyer di Firenze per un principio di emorragia dopo essere stato rimandato a casa nel giro di un'ora dai medici del pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, dove era stato portato dai genitori dopo una caduta.

Secondo il racconto del padre era caduto a una festa di compleanno, perdendo conoscenza. Dopo l'episodio i genitori lo hanno portato al pronto soccorso. In base alla ricostruzione dei fatti della Asl, il piccolo è arrivato in ospedale alle 19,18. Il medico di turno lo ha visitato e non avendo riscontrato deficit neurologici ha deciso di non sottoporlo ad altri esami per non esporlo ai rischi delle radiazioni in assenza di sintomi preoccupanti, così come previsto dai protocolli.

Così il bambino è stato dimesso alle 20,08, con l'indicazione di assumere paracetamolo in caso di dolore e istruendo i familiari sulla necessità di osservare il suo comportamento per le successive 24 ore. Una volta a casa però le condizioni del bambino sarebbero precipitate rapidamente, tanto da convincere il papà e la mamma a portarlo al Meyer. Al pediatrico fiorentino gli sarebbe stato riscontrato un principio di emorragia interna, per il quale i medici hanno deciso di sottoporlo a intervento chirurgico d'urgenza in nottata.

Dal canto suo, come si legge in una nota dell’Asl Toscana centro, «il personale del pronto soccorso di Empoli è rimasto sorpreso e amareggiato a seguito delle dichiarazioni del padre del bambino secondo le quali il piccolo ‘non sarebbe neppure stato visitato’ mentre per il dottor Simone Vanni, direttore della medicina d’urgenza dell’ospedale, avrebbe invece ricevuto le attenzioni e le cure del caso».



Il bambino, stando a quanto ricostruito dall’Asl, «era stato condotto dai genitori al pronto soccorso del San Giuseppe sabato alle 19.18, e dopo pochi minuti, veniva visitato dal medico che non rilevava deficit neurologici e prescriveva un trattamento sintomatico – spiega ancora l’Asl –. Il piccolo non veniva sottoposto a tomografia computerizzata perché i protocolli nazionali indicano di valutare la gravità clinica del caso prima di esporre a rischio radiante i pazienti in età evolutiva. Non ha invece alcuna indicazione come strumento di valutazione la radiografia del cranio, così come l’ecografia».

L’Asl spiega ancora che «alle 20.08 il bambino, in quel momento asintomatico, veniva dimesso e ai genitori veniva consegnato e con loro discusso il foglio informativo del trauma cranico, con le istruzioni scritte relative all’osservazione dei familiari nelle prime ventiquattro ore a domicilio». Un vademecum da osservare perché, sottolinea l’azienda sanitaria «i bambini con trauma cranico dimessi dai pronto soccorsi devono essere tenuti sotto attenta osservazione dai familiari e ricondotti in ospedale, come poi è avvenuto, in presenza per esempio di sonnolenza, forte cefalea o vomito ripetuto».