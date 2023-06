Metti una sera d'estate a Scandicci, Danza, Teatro, Cinema per tutti!

Metti una sera d’estate, con la programmazione culturale a Scandicci. Stasera alle 19 per il festival Nutida di danza contemporanea, appuntamento all’Acciaiolo con Pablo Girolami, talento in evidenza tra i giovani coreografi, che firma in prima assoluta LPPMDVDM (Le plus petit musée de vie du monde). Alle 21, all’Arci delle Bagnese, ‘I Cappuccetti’, spettacolo per bambini da 3 a 10 anni e genitori (prenotare 3343669013). Stessa ora al circolo Masiani di Badia a Settimo, spazio al vernacolo con la compagnia I Cettardini, che metteranno in scena "Tutti dentro o quasi" di Marco Belfiore. Mentre alle 21,30 al Pomario dell’Acciaiolo, "200 metri", il film in proiezione per la rassegna degli amici del Cabiria.